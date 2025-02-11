Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Троянский конь на прилавках: новый вирус атакует смартфоны через App Store и Google Play
В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию
Россиянам предрекли рост счетов за отопление
Как перерывы между подходами могут изменить вашу тренировку?
Не сажайте эти деревья рядом с домом — могут привести к беде
Некоторые породы не переносят ошейники — вот как правильно подобрать аксессуары для своего питомца
Пятна на белых носках? Эти средства решат вашу проблему!
5 шагов к идеальному макияжу: инструкция для новичков
Пушилин: ВС РФ планомерно продвигаются практически по всей линии соприкосновения

Раскрыто состояние актёра Белоголовцева после перенесённого инсульта

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын актёра Сергея Белоголовцева Александр рассказал, что его отец чувствует себя хорошо.

Сергей Белоголовцев
Фото: youtube.com by канал Телеканал ПЯТНИЦА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Белоголовцев

В беседе с 360.ru он заверил, что с Сергеем Белоголовцевым всё в порядке, и попросил не беспокоиться за артиста. Однако на дальнейшие вопросы Александр отвечать отказался. Также он не стал комментировать информацию об отмене участия Сергея Белоголовцева в спектаклях из-за болезни.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сергей Белоголовцев прикован к постели после перенесённого в августе 2024 года инсульта. Писали, что у актёра парализованы левая рука и нога, из-за чего он вынужден передвигаться на инвалидной коляске и обращаться за помощью к родственникам.

Представитель актёра сообщал, что Сергей Белоголовцев пропустит несколько ближайших выступлений.

Также ранее стало известно об отношениях между Деми Мур и Эндрю Гарфилдом.

Уточнения

Серге́й Генна́дьевич Белоголо́вцев (род. 2 апреля 1964, Владивосток) — российский теле- и радиоведущий, актёр, юморист, телережиссёр, шоумен.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой
Шоу-бизнес
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой Аудио 
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем
Авто
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем Аудио 
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев Генерал Липовой рассказал, почему ВС РФ не форсируют освобождение Курской области Любовь Степушова Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Последние материалы
В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию
Россиянам предрекли рост счетов за отопление
Как перерывы между подходами могут изменить вашу тренировку?
Не сажайте эти деревья рядом с домом — могут привести к беде
Некоторые породы не переносят ошейники — вот как правильно подобрать аксессуары для своего питомца
Пятна на белых носках? Эти средства решат вашу проблему!
5 шагов к идеальному макияжу: инструкция для новичков
Пушилин: ВС РФ планомерно продвигаются практически по всей линии соприкосновения
В США приняли решение остановить проект создания межконтинентальной ракеты
Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.