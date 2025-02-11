Раскрыто состояние актёра Белоголовцева после перенесённого инсульта

Сын актёра Сергея Белоголовцева Александр рассказал, что его отец чувствует себя хорошо.
В беседе с 360.ru он заверил, что с Сергеем Белоголовцевым всё в порядке, и попросил не беспокоиться за артиста. Однако на дальнейшие вопросы Александр отвечать отказался. Также он не стал комментировать информацию об отмене участия Сергея Белоголовцева в спектаклях из-за болезни.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сергей Белоголовцев прикован к постели после перенесённого в августе 2024 года инсульта. Писали, что у актёра парализованы левая рука и нога, из-за чего он вынужден передвигаться на инвалидной коляске и обращаться за помощью к родственникам.
Представитель актёра сообщал, что Сергей Белоголовцев пропустит несколько ближайших выступлений.
Также ранее стало известно об отношениях между Деми Мур и Эндрю Гарфилдом.
Серге́й Генна́дьевич Белоголо́вцев (род. 2 апреля 1964, Владивосток) — российский теле- и радиоведущий, актёр, юморист, телережиссёр, шоумен.
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