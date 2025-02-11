Стало известно, какие на самом деле отношения у Деми Мур и Эндрю Гарфилда

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" было замечено, как голливудские актёры Деми Мур и Эндрю Гарфилд флиртуют. Однако, как сообщает издание HeatWorld со ссылкой на источник из близкого окружения актрисы, за этим флиртом скрывается настоящая симпатия.

Фото: youtube.com by канал Celebrity Reporter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деми Мур и Эндрю Гарфилд

Хотя о романе между звёздами пока не идёт речь, между ними явно чувствуется физическое притяжение.

"У них с Эндрю огромное физическое притяжение. Он не только считает Деми потрясающей, но и очень талантливой. Эндрю — именно такой мужчина, который ей нравится: высокий, подтянутый и с нестандартным мышлением", — объясняет информатор.

По словам инсайдера, отношения между Мур и Гарфилдом, который младше актрисы на 21 год, держатся в тайне. Несмотря на это, Эндрю часто бывает в гостях у потенциальной возлюбленной. Также отмечается, что дочери Деми Мур восхищены молодым избранником их матери.

Согласно информации, Эндрю Гарфилд очень нравится самой Деми Мур, так как ему удаётся её рассмешить.

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Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.



Э́ндрю Ра́сселл Га́рфилд (англ. Andrew Russell Garfield; род. 20 августа 1983, Лос-Анджелес, Калифорния) — английский и американский актёр.



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