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Стало известно, какие на самом деле отношения у Деми Мур и Эндрю Гарфилда

1:17
Шоу-бизнес » Зарубежный

Во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" было замечено, как голливудские актёры Деми Мур и Эндрю Гарфилд флиртуют. Однако, как сообщает издание HeatWorld со ссылкой на источник из близкого окружения актрисы, за этим флиртом скрывается настоящая симпатия.

Деми Мур и Эндрю Гарфилд
Фото: youtube.com by канал Celebrity Reporter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деми Мур и Эндрю Гарфилд

Хотя о романе между звёздами пока не идёт речь, между ними явно чувствуется физическое притяжение.

"У них с Эндрю огромное физическое притяжение. Он не только считает Деми потрясающей, но и очень талантливой. Эндрю — именно такой мужчина, который ей нравится: высокий, подтянутый и с нестандартным мышлением", — объясняет информатор.

По словам инсайдера, отношения между Мур и Гарфилдом, который младше актрисы на 21 год, держатся в тайне. Несмотря на это, Эндрю часто бывает в гостях у потенциальной возлюбленной. Также отмечается, что дочери Деми Мур восхищены молодым избранником их матери.

Согласно информации, Эндрю Гарфилд очень нравится самой Деми Мур, так как ему удаётся её рассмешить.

Ранее стало известно, что на могилу Анастасии Заворотнюк начали водить экскурсии.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист. 

Э́ндрю Ра́сселл Га́рфилд (англ. Andrew Russell Garfield; род. 20 августа 1983, Лос-Анджелес, Калифорния) — английский и американский актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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