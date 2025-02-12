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Сергей Лазарев показал, как весело проводит время с детьми в Дубае

0:49
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев подурачился с семьёй на отдыхе в ОАЭ.

Певец Сергей Лазарев с семьёй
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев с семьёй

Отдыхающий с сыном Никитой, дочкой Аней, мамой Валентиной и племянницей Алиной в Дубае Сергей Лазарев опубликовал в соцсетях забавное видео.

На кадрах вся семья Лазарева надела на голову заячьи ушки и поиграли в прятки.

Артист объяснил, почему важно иногда позволять себе веселиться как ребёнок.

"Все мы родом из детства! И благодаря своим деткам с удовольствием я в него вновь возвращаюсь и погружаюсь! В беззаботность, радость, веселье, наивность, отсутствие шаблонов и стереотипов!" — написал певец в своём микроблоге.

Ранее Сергей Лазарев вывез детей и мать за границу.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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