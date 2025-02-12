Сергей Лазарев показал, как весело проводит время с детьми в Дубае

Певец Сергей Лазарев подурачился с семьёй на отдыхе в ОАЭ.
Отдыхающий с сыном Никитой, дочкой Аней, мамой Валентиной и племянницей Алиной в Дубае Сергей Лазарев опубликовал в соцсетях забавное видео.
На кадрах вся семья Лазарева надела на голову заячьи ушки и поиграли в прятки.
Артист объяснил, почему важно иногда позволять себе веселиться как ребёнок.
"Все мы родом из детства! И благодаря своим деткам с удовольствием я в него вновь возвращаюсь и погружаюсь! В беззаботность, радость, веселье, наивность, отсутствие шаблонов и стереотипов!" — написал певец в своём микроблоге.
Ранее Сергей Лазарев вывез детей и мать за границу.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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