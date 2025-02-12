Бил её на глазах маленького сына: жена Паши Техника изобличила рэпера

Жена блогера и рэпера Паши Техника Ева Карицкая пожаловалась на неадекватное и агрессивное поведение мужа.
Человек-мем Паша Техник снова оказался в центре скандала.
По словам жены звезды Интернета, блогер разбил бутылки о дверь, распылил в комнате перцовый баллончик и довёл их маленького сына дошкольника до слёз.
Паша Техник не раз проходил лечение в рехабе, однако у него случались срывы.
Женщина рассказала, что приехавшие на её вызов представители полиции сделали снимки с Пашей и уехали.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пригрозила Паше Технику наказанием за то, что он распространяет "деструктивный контент" в социальных сетях.
Па́вел Никола́евич И́влев (род. 1 июля 1984, Москва), более известный как Па́ша Те́хник, — российский рэпер и музыкальный продюсер.
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Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.