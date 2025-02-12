Бил её на глазах маленького сына: жена Паши Техника изобличила рэпера

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена блогера и рэпера Паши Техника Ева Карицкая пожаловалась на неадекватное и агрессивное поведение мужа.

Фото: https://vk.com/texnikpasharare by ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman Блогер Паша Техник

Человек-мем Паша Техник снова оказался в центре скандала.

По словам жены звезды Интернета, блогер разбил бутылки о дверь, распылил в комнате перцовый баллончик и довёл их маленького сына дошкольника до слёз.

Паша Техник не раз проходил лечение в рехабе, однако у него случались срывы.

Женщина рассказала, что приехавшие на её вызов представители полиции сделали снимки с Пашей и уехали.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пригрозила Паше Технику наказанием за то, что он распространяет "деструктивный контент" в социальных сетях.

Уточнения

Па́вел Никола́евич И́влев (род. 1 июля 1984, Москва), более известный как Па́ша Те́хник, — российский рэпер и музыкальный продюсер.



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