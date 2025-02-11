Актриса Мельникова опубликовала редкое фото со старшим сыном от Смольянинова*

Актриса и звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова в своём личном блоге поделилась редким снимком со старшим сыном, рождённым в браке с коллегой Артуром Смольяниновым* (признан в РФ иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дарьи Мельниковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дарья Мельникова

Мальчик получил имя в честь своего знаменитого отца. Сейчас Артуру девять лет. После развода родителей в 2021 году он, как и его младший брат, остался жить с матерью.

Дарья Мельникова неоднократно подчёркивала, что сохранила хорошие отношения с бывшим супругом, но не собирается покидать Россию вслед за ним. Она также попросила поклонников не требовать от неё комментариев по поводу заявлений экс-возлюбленного.

В прошлом году актриса раскрыла свои отношения с коллегой Романом Набатовым, от которого родила дочь. Она призналась, что с избранником они тайно расписались.

Ранее Алексей Воробьёв рассказал, что хочет жениться.

Уточнения

Да́рья Алексе́евна Ме́льникова (род. 9 февраля 1992, Омск) — российская актриса театра, кино и дубляжа.



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