Пластический хирург Кристофер Коста рассказал, что женщины стали массово к нему обращаться с просьбой сделать им грудь как у жены Канье Уэста.
Пластический хирург объяснил, что у женщин появился новый тренд. После скандальной церемонии премии "Грэмми", где Бьянка Цензори показала стриптиз с полным оголением, представительницы прекрасного пола захотели быть похожими на избранницу рэпера.
Женщины стремятся сделать себя тонкую талию и шикарную грудь как у Бьянки.
Коста отметил, что женщины хотят выглядеть естественно, отказываясь от силиконовых неестественных форм груди.
"Бьянкa служит идеальным примером — у неё есть изгибы, но они не выглядят искусственными, как после пластики", — цитирует слова эксперта TMZ.
Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.