Грудь Бьянки Цензори захватила тренды: женщины массово просят сделать так же

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург Кристофер Коста рассказал, что женщины стали массово к нему обращаться с просьбой сделать им грудь как у жены Канье Уэста.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори

Пластический хирург объяснил, что у женщин появился новый тренд. После скандальной церемонии премии "Грэмми", где Бьянка Цензори показала стриптиз с полным оголением, представительницы прекрасного пола захотели быть похожими на избранницу рэпера.

Женщины стремятся сделать себя тонкую талию и шикарную грудь как у Бьянки.

Коста отметил, что женщины хотят выглядеть естественно, отказываясь от силиконовых неестественных форм груди.

"Бьянкa служит идеальным примером — у неё есть изгибы, но они не выглядят искусственными, как после пластики", — цитирует слова эксперта TMZ.

Уточнения

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.



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