Виктория Боня влюбилась в продавца автомобилей

Звезда "Дома-2" Виктория Боня зачастила в салон по продажам автомобиля, так как ей приглянулся продавец-консультант.
Мечты Виктории Бони найти себе солидного состоятельного мужчину под угрозой. Модель влюбилась в простого продавца автомобилей.
Боня периодически выкладывает в сеть видео, на котором некий мужчина вдохновенно рассказывает ей об автомобилях, однако мысли Виктории в это время далеки от автопрома.
Она сняла на видео красивого молодого человека, а потом опубликовала кадры в соцсетях под песню группы "Ленинград" "Ты как Иисус, ты как Иисус".
"Приехала в салон Porsche сделав вид, что остались вопросы. Сама тем временем любовалась на Иисуса", — написала под кадрами Боня.
Подписчики одобрили выбор звезды.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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