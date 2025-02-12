Виктория Боня влюбилась в продавца автомобилей

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня зачастила в салон по продажам автомобиля, так как ей приглянулся продавец-консультант.

Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Мечты Виктории Бони найти себе солидного состоятельного мужчину под угрозой. Модель влюбилась в простого продавца автомобилей.

Боня периодически выкладывает в сеть видео, на котором некий мужчина вдохновенно рассказывает ей об автомобилях, однако мысли Виктории в это время далеки от автопрома.

Она сняла на видео красивого молодого человека, а потом опубликовала кадры в соцсетях под песню группы "Ленинград" "Ты как Иисус, ты как Иисус".

"Приехала в салон Porsche сделав вид, что остались вопросы. Сама тем временем любовалась на Иисуса", — написала под кадрами Боня.

Подписчики одобрили выбор звезды.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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