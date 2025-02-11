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Юлия Барановская показала красавца-сына Артёма

0:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская похвасталась старшим сыном, который обогнал мать по росту на целую голову.

Телеведущая Юлия Барановская с сыном
Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv by Инстаграм Юлия Барановской is licensed under public doman
Телеведущая Юлия Барановская с сыном

Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях фото в обнимку со старшим сыном Артёмом. Парню уже 20 лет.

"Хоть с Артёмом можно выкладывать фото без разрешения", — написала под снимком экс-супруга футболиста Андрея Аршавина.

Подписчики принялись осыпать мать и сына комплиментами.

У Барановской трое детей: Артём (2005 года рождения), дочь Яна (2008 г. р.) и Арсения (2012 г. р.).

Ранее Юлия Барановская показала, как пересекла с сыновьями каньон на канатном спуске, путешествуя с детьми по Африке.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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