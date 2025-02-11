Юлия Барановская показала красавца-сына Артёма

Телеведущая Юлия Барановская похвасталась старшим сыном, который обогнал мать по росту на целую голову.
Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях фото в обнимку со старшим сыном Артёмом. Парню уже 20 лет.
"Хоть с Артёмом можно выкладывать фото без разрешения", — написала под снимком экс-супруга футболиста Андрея Аршавина.
Подписчики принялись осыпать мать и сына комплиментами.
У Барановской трое детей: Артём (2005 года рождения), дочь Яна (2008 г. р.) и Арсения (2012 г. р.).
Ранее Юлия Барановская показала, как пересекла с сыновьями каньон на канатном спуске, путешествуя с детьми по Африке.
Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.
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