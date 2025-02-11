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Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки России

0:45
Шоу-бизнес

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении певице Кате Лель звания заслуженной артистки России.

Певица Катя Лель
Фото: https://vk.com/katyalelofficial by ВК-аккаунт Кати Лель is licensed under public doman
Певица Катя Лель

Владимир Путин присвоил 50-летней исполнительнице звание заслуженной артистки РФ.

Песня Кати Лель "Мой мармеладный" долгое время держалась в топ-чартах мировых хитов. Звезда отмечала особый интерес иностранцев к русской культуре, несмотря на разговоры про "отмену" русских за рубежом.

Не прошла Катя Лель и мимо успехов российских школьниц, которые тоже попали в мировые рейтинги со своим хитом "Сигма бой".

Она отметила, что умеет радоваться за своих соотечественников, которые заявили о себе на весь мир.

Как сообщают Известия, звание заслуженной артистки присвоили также певице Елене Ваенге.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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