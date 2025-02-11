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Мир молится за Шэрон Стоун: актриса перенесла инсульт

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Шоу-бизнес

66-летняя актриса и модель Шэрон Стоун вспомнила, как она почувствовала острую боль, похожую на удар грома в голове.

Актриса Шэрон Стоун
Фото: https://vk.com/s_h_a_r_o_n_s_t_o_n_e by ВК-аккаунт Шэрон Стоун is licensed under public doman
Актриса Шэрон Стоун

Поклонники одной из красивейших женщин мира ежедневно молятся за здоровье звезды, перенёсшей инсульт.

"Я помню, что очнулся я на носилках, и я спросил мальчика, куда мы идём, а он сказал: "В хирургию мозга", — рассказал Стоун.

Звезду хотели направить домой, однако её подруга настояла на обследовании.

Шерон отметила, что ей грозила смерть, если бы её выписали из больницы, так как внутри головы произошло кровоизлияние.

Знаменитость долго восстанавливала память и зрение после инсульта.

Уточнения

Шэ́рон Вонн Сто́ун (англ. Sharon Vonne Stone; род. 10 марта 1958) — американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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