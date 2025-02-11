Мир молится за Шэрон Стоун: актриса перенесла инсульт

66-летняя актриса и модель Шэрон Стоун вспомнила, как она почувствовала острую боль, похожую на удар грома в голове.
Поклонники одной из красивейших женщин мира ежедневно молятся за здоровье звезды, перенёсшей инсульт.
"Я помню, что очнулся я на носилках, и я спросил мальчика, куда мы идём, а он сказал: "В хирургию мозга", — рассказал Стоун.
Звезду хотели направить домой, однако её подруга настояла на обследовании.
Шерон отметила, что ей грозила смерть, если бы её выписали из больницы, так как внутри головы произошло кровоизлияние.
Знаменитость долго восстанавливала память и зрение после инсульта.
Шэ́рон Вонн Сто́ун (англ. Sharon Vonne Stone; род. 10 марта 1958) — американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар».
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