Лолита Милявская пожаловалась на отмену концерта в Томске

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У певица Лолиты Милявской сорвался очередной концерт, на этот раз в Томске.

Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская

Лолита Милявская записала обращение в социальных сетях, в котором рассказала об отмене концерта в Томске.

По словам звезды, директор концертного зала не захотел её видеть. Формальной причиной стало то, что певица якобы не оплатила аренду за помещение.

Лолита заверила, что аренда была оплачена, и у неё имеются доказательства этого в виде платёжек.

Знаменитость надеется, что в Красноярске всё у неё пройдёт благополучно.

"Красноярск, буду лететь сегодня ночью с командой. Очень вас люблю. Надеюсь, что будет тепло, знаю, что вас там много, поэтому до встречи!" — объяснила Милявская.

Ранее сообщалось, что на концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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