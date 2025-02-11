Звезда ТВ Анфиса Чехова призналась, что была жертвой домашнего насилия

Телеведущая Анфиса Чехова вспомнила, как её бойфренд поднимал на неё руку.

Фото: https://vk.com/anfisachekhova by Вк-аккаунт Анфисы Чеховой is licensed under public doman Телеведущая Анфиса Чехова

Анфиса Чехова рассказала, что была жертвой домашнего насилия. Звезду ТВ избивал бывший избранник, с которым они вместе работали на телевидении.

Когда Чехова обратилась за медицинской помощью, то медики, по её словам, смеялись над ней и спрашивали, чем она так прогневала жениха. Они заподозрили её в измене бойфренду.

Психолог, к которому обратилась Анфиса, переложила ответственность за ситуацию на неё саму.

"Психолог на первой же сессии объяснила, что это мой выбор и вся ответственность лежит на мне. Я ушла от неё в депрессии, думая, как же так, я же пришла сюда, чтобы меня хоть кто-то пожалел", — в рассказала Анфиса в интервью Марку Бартону.

Ранее Анфиса Чехова посочувствовала звёздам Голливуда.



Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая.



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