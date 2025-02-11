Звезда ТВ Анфиса Чехова призналась, что была жертвой домашнего насилия

Телеведущая Анфиса Чехова вспомнила, как её бойфренд поднимал на неё руку.
Анфиса Чехова рассказала, что была жертвой домашнего насилия. Звезду ТВ избивал бывший избранник, с которым они вместе работали на телевидении.
Когда Чехова обратилась за медицинской помощью, то медики, по её словам, смеялись над ней и спрашивали, чем она так прогневала жениха. Они заподозрили её в измене бойфренду.
Психолог, к которому обратилась Анфиса, переложила ответственность за ситуацию на неё саму.
"Психолог на первой же сессии объяснила, что это мой выбор и вся ответственность лежит на мне. Я ушла от неё в депрессии, думая, как же так, я же пришла сюда, чтобы меня хоть кто-то пожалел", — в рассказала Анфиса в интервью Марку Бартону.
Ранее Анфиса Чехова посочувствовала звёздам Голливуда.
Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая.
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