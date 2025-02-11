Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США проявляют интерес к ресурсам Украины: визит Бессента
Привычки, которые укорачивают жизнь вашей собаки: как не навредить питомцу
Кот, который предсказал 50 смертей: совпадение или сверхспособность
Холодильник исправен, но плохо охлаждает? Две неожиданные причины проблемы
Как вырастить гиацинты к 8 марта: подготавливаем цветы к празднику с любовью
Volvo EX60 2026: новый шаг компании в мире электромобилей
Мексика не присоединится к санкциям против России
Бизнес и промышленность Украины столкнутся с новыми перебоями электроснабжения
Никогда не сливайте это в раковину: советы, которые сэкономят вам деньги

Звезда ТВ Анфиса Чехова призналась, что была жертвой домашнего насилия

Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова вспомнила, как её бойфренд поднимал на неё руку.

Телеведущая Анфиса Чехова
Фото: https://vk.com/anfisachekhova by Вк-аккаунт Анфисы Чеховой is licensed under public doman
Телеведущая Анфиса Чехова

Анфиса Чехова рассказала, что была жертвой домашнего насилия. Звезду ТВ избивал бывший избранник, с которым они вместе работали на телевидении.

Когда Чехова обратилась за медицинской помощью, то медики, по её словам, смеялись над ней и спрашивали, чем она так прогневала жениха. Они заподозрили её в измене бойфренду.

Психолог, к которому обратилась Анфиса, переложила ответственность за ситуацию на неё саму.

"Психолог на первой же сессии объяснила, что это мой выбор и вся ответственность лежит на мне. Я ушла от неё в депрессии, думая, как же так, я же пришла сюда, чтобы меня хоть кто-то пожалел", — в рассказала Анфиса в интервью Марку Бартону.

Ранее Анфиса Чехова посочувствовала звёздам Голливуда.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Авто
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ил-62. Советский самолёт, созданный для полётов за океан Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
Ил-62. Советский самолёт, созданный для полётов за океан
История любви: золушка Помпадур и король
Бывший завод BMW в Калининграде начнёт выпуск китайских авто
Отмываем духовку без химии и долгого скребка – простой и быстрый метод
Экономия или бремя? Почему США могут отказаться от чеканки одноцентовиков
Моча как индикатор сахарного диабета: простой способ проверить себя
Выбрасывать банановую кожуру? После этого вы передумаете
Мозоли больше не проблема: простые способы защитить руки при тренировках
Экономия на ЖКУ: как платить на 40% меньше?
Как посадить горох, чтобы он вырос крупным и вкусным — простые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.