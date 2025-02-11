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Секрет счастья Курбана Омарова и Валерии: от свадьбы до первого ребенка

Шоу-бизнес

Курбан Омаров и его жена Валерия стали родителями. После того как в июне прошлого года пара сыграла свадьбу, в их жизни произошла долгожданная радость: 1 февраля 2025 года у них родился сын.

Курбан Омаров
Фото: Instagram-аккаунт Курбана Омарова is licensed under public domain
Курбан Омаров

«01.02.2025. В этот день родился наш сын! Словами не передать мои эмоции — это что-то невероятное, космос, не иначе!» — поделились счастливые родители в своем блоге, обратив внимание подписчиков на этот особенный день.

Валерия с малышом уже выписались из клиники, и Курбан Омаров с гордостью показал первые фотографии с новорожденным. Пара не скрывает, как они счастливы в этот момент.

Напомним, что в феврале прошлого года Курбан Омаров сделал предложение своей избраннице. Он встал на одно колено и предложил ей разделить с ним всю жизнь, что было запечатлено на романтичных фотографиях с отдыха. Тогда многие поклонники предположили, что Валерия уже была беременна, но сами супруги опровергли эти слухи. Курбан с юмором отметил, что свадьба должна предшествовать такому событию. Тем не менее, он признался, что мечтает о пополнении в семье, а его невеста всегда хотела троих детей.

Летом того же года пара официально объявила, что скоро станет родителями. В день рождения Курбана Омарова Валерия призналась, что носит под сердцем самый важный подарок для него.

Изначально поклонники не восприняли Валерию, но позже стали просить Курбана публиковать больше фотографий с ней и хвалить ее. Он уверенно утверждал, что рано или поздно она завоюет сердца фанатов — и оказался прав. Сам же Курбан часто отмечал, что Валерия — это что-то особенное, родное, и ему всегда комфортно и легко рядом с ней. Он также не скрывал, что считает ее самой красивой женщиной на свете.

Новорожденный мальчик стал третьим ребенком Курбана Омарова, у которого уже есть сын и дочка от предыдущего брака.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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