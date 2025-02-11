Как комментатора Романа Скворцова избили в Новосибирске: кровоизлияние и ушиб мозга

В Новосибирске госпитализировали спортивного комментатора Романа Скворцова.
Скворцов длительное время был не в состоянии вспомнить, как получил черепно-мозговую травму. Была выдвинута версия о случайном падении, однако позже выяснилось, что комментатора избили около бара.
Ранее сообщалось, что в автомобиле актёра Гоши Куценко нашли тело мёртвой женщины.
Не исключается, что в одном из баров у Скворцова мог возникнуть конфликт со спортивными фанатами.
Как пишет "Вечерняя Москва", с помощью камер видеонаблюдения стало известно, что Скворцов вышел на улицу, и у него завязалась с драка с неизвестными мужчинами.
Telegram-канал Shot сообщал, что Скворцов якобы заступился за своего приятеля.
Сам журналист частично потерял память и не может вспомнить, что произошло в тот злополучный день. У Скворцова подозревают кровоизлияние и ушиб мозга.
Геморрагический инсульт (Внутримозговое кровотечение, устар. апоплексический удар) — кровоизлияние в вещество головного мозга, обусловленное разрывом патологически изменённых стенок церебральных сосудов или диапедезом.
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