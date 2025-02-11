Как комментатора Романа Скворцова избили в Новосибирске: кровоизлияние и ушиб мозга

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Новосибирске госпитализировали спортивного комментатора Романа Скворцова.

Фото: Mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Томограф

Скворцов длительное время был не в состоянии вспомнить, как получил черепно-мозговую травму. Была выдвинута версия о случайном падении, однако позже выяснилось, что комментатора избили около бара.

Ранее сообщалось, что в автомобиле актёра Гоши Куценко нашли тело мёртвой женщины.

Не исключается, что в одном из баров у Скворцова мог возникнуть конфликт со спортивными фанатами.

Как пишет "Вечерняя Москва", с помощью камер видеонаблюдения стало известно, что Скворцов вышел на улицу, и у него завязалась с драка с неизвестными мужчинами.

Telegram-канал Shot сообщал, что Скворцов якобы заступился за своего приятеля.

Сам журналист частично потерял память и не может вспомнить, что произошло в тот злополучный день. У Скворцова подозревают кровоизлияние и ушиб мозга.

Уточнения

Геморрагический инсульт (Внутримозговое кровотечение, устар. апоплексический удар) — кровоизлияние в вещество головного мозга, обусловленное разрывом патологически изменённых стенок церебральных сосудов или диапедезом.



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