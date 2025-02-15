Дочка Сергея Лазарева станцевала под песню Сигма бой

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Певец Сергей Лазарев организовал отдых в ОАЭ для детей, мамы и племянницы.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman Дочка Сергея Лазарева

Сергей Лазарев поделился снимками с отдыха. На снимке артист плескается в бассейне в компании сына Никиты, дочки Ани, мамы Валентины и племянницы Алины.

"Морские котики прибыли в Дубай. Это первая поездка в Эмираты для моей мамы и Алины", — написал под фото певец.

Артист опубликовал видео с дочкой Аней, которая на отдыхе исполнила танец под популярную в молодёжной среде песню "Сигма бой". Движения девочка взяла из нового клипа Леди Гаги.

"А что ты скажешь на это, Lady Gaga? Все с ума сходят по новому танцу из клипа Гаги! А вы попробуйте повторить танец Ани Гаги под Sigma Boy", — написал Сергей.

Ранее Сергей Лазарев совершил масштабное путешествие по странам в Южной Америке.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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