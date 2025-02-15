Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bloomberg: РФ соберет опытных переговорщиков на встречу с Америкой по Украине
Самолёт сел не там, где планировалось: всё из-за четырёх пассажиров — что они натворили
Сильное землетрясение произошло в Барнауле
Роскошь в интерьере: 5 цветов, которые сделают ваш дом очень дорогим
Узнал, как засыпать за 2 минуты: метод, который изменит качество жизни
Какую алычу посадить на даче: идеальные сорта для вашего участка
Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить
Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме
Гладков: Киевский режим атаковал 5 населенных пунктов в Белгородской области

Дочка Сергея Лазарева станцевала под песню Сигма бой

0:59
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев организовал отдых в ОАЭ для детей, мамы и племянницы.

Дочка Сергея Лазарева
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman
Дочка Сергея Лазарева

Сергей Лазарев поделился снимками с отдыха. На снимке артист плескается в бассейне в компании сына Никиты, дочки Ани, мамы Валентины и племянницы Алины.

"Морские котики прибыли в Дубай. Это первая поездка в Эмираты для моей мамы и Алины", — написал под фото певец.

Артист опубликовал видео с дочкой Аней, которая на отдыхе исполнила танец под популярную в молодёжной среде песню "Сигма бой". Движения девочка взяла из нового клипа Леди Гаги.

"А что ты скажешь на это, Lady Gaga? Все с ума сходят по новому танцу из клипа Гаги! А вы попробуйте повторить танец Ани Гаги под Sigma Boy", — написал Сергей.

Ранее Сергей Лазарев совершил масштабное путешествие по странам в Южной Америке.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Новости спорта
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений Аудио 
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Последние материалы
Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить
Какую алычу посадить на даче: идеальные сорта для вашего участка
Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме
Гладков: Киевский режим атаковал 5 населенных пунктов в Белгородской области
Если вам машут из окна авто — это не флирт, а важный сигнал
Как деревья отражают математические закономерности на картинах художников
Алсу показала, как отметила День влюблённых: нам не везёт в любви
Варка пельменей: простой совет, который поможет добиться идеальной текстуры и не даст им слипнуться
Секреты правильного комбинирования сывороток для максимальной эффективности
Дочка Сергея Лазарева станцевала под песню Сигма бой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.