Лёва* из Би-2 раскусил пранкеров Вована и Лексуса

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Егор Бортник, известный как Лёва* из группы "Би-2" похвастался тем, что вывел на чистую воду пранкеров Вована и Лексуса.

Фото: https://www.instagram.com/levab2 by Инстаграм Егора Бортника is licensed under public doman Музыкант Егор Бортник

Лёва из "Би-2" не поддался на пранк, который для него приготовили. Звонившиеся представились журналистом Олегом Кашиным** и пытались организовать встречу с музыкантом в Италии.

"Лексусы, Вованы, как настоящие имбецилы всегда последнее слово оставляют за собой. Я не знаю, что меня могло ждать в Турине, но думаю ничего хорошего", — написал артист в социальных сетях.

Он рассказал, что пранкеры пытались завлечь его, обещая дать полмиллиона долларов.

Он отметил, что понял всё быстро, так как ему звонили с номера, который уже применялся в пранке с Майклом Макфолом. Он посоветовал обманщикам купить новую симку.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

**признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист. Один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».



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