Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альцгеймер вас будет обходить стороной — секреты здоровья мозга
Манера вождения, которую не спрячешь: как ГИБДД видит пьяных за рулём
Почему русский парень их не потянет — россиянка рассказала о темпераменте мексиканок
Покупаете колбасу? Вот на что нужно смотреть в составе
Как быстро вернуть форму после длительного перерыва: секреты восстановления
Красивое лицо даже в мороз вам гарантировано: сохранить упругость кожи зимой вам помогут эти продукты
Эликсир молодости или просто тренд: чем на самом деле полезен яблочный уксус
Холодная, тёплая или горячая? Вот какой водой действительно нужно мыть полы
Как улучшить магазинный грунт для рассады

Лёва* из Би-2 раскусил пранкеров Вована и Лексуса

0:59
Шоу-бизнес

Певец Егор Бортник, известный как Лёва* из группы "Би-2" похвастался тем, что вывел на чистую воду пранкеров Вована и Лексуса.

Музыкант Егор Бортник
Фото: https://www.instagram.com/levab2 by Инстаграм Егора Бортника is licensed under public doman
Музыкант Егор Бортник

Лёва из "Би-2" не поддался на пранк, который для него приготовили. Звонившиеся представились журналистом Олегом Кашиным** и пытались организовать встречу с музыкантом в Италии.

"Лексусы, Вованы, как настоящие имбецилы всегда последнее слово оставляют за собой. Я не знаю, что меня могло ждать в Турине, но думаю ничего хорошего", — написал артист в социальных сетях.

Он рассказал, что пранкеры пытались завлечь его, обещая дать полмиллиона долларов.

Он отметил, что понял всё быстро, так как ему звонили с номера, который уже применялся в пранке с Майклом Макфолом. Он посоветовал обманщикам купить новую симку.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

**признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист. Один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Еда и рецепты
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Популярное
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки

Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.

Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
ГАЗ-24 Волга. Первый советский седан, ставший мечтой автолюбителей Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Последние материалы
Альцгеймер вас будет обходить стороной — секреты здоровья мозга
Манера вождения, которую не спрячешь: как ГИБДД видит пьяных за рулём
Почему русский парень их не потянет — россиянка рассказала о темпераменте мексиканок
Покупаете колбасу? Вот на что нужно смотреть в составе
Как быстро вернуть форму после длительного перерыва: секреты восстановления
Красивое лицо даже в мороз вам гарантировано: сохранить упругость кожи зимой вам помогут эти продукты
Эликсир молодости или просто тренд: чем на самом деле полезен яблочный уксус
Холодная, тёплая или горячая? Вот какой водой действительно нужно мыть полы
Как улучшить магазинный грунт для рассады
Как вырастить лимон из косточки: секреты ухода и быстрый урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.