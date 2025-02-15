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Певица Алсу рассказала о значении своего красивого имени

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Шоу-бизнес

Певица Алсу объяснила, как переводится её загадочное имя.

Певица Алсу
Фото: https://www.instagram.com/alsou_a by Инстаграм певицы Алсу is licensed under public doman
Певица Алсу

Певица Алсу опубликовала в социальных сетях красивые снимки, на которых она запечатлена в ярком розовом костюме.

"Розовый всегда поднимает настроение! А может только мне, поскольку я "розовая вода" (Ал-су), а может я просто в хорошем настроении", — написала под снимками звезда.

Имя Алсу имеет татарское происхождение и в переносном смысле означает слово красивая.

Поклонники исполнительницы хита "Зимний сон" заподозрили, что хорошее настроение звезды связано с её намеченным на День влюблённых свидании.

Алсу опровергла эти догадки, отметив, что она полностью погружена в работу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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