Сергей Жуков высказался о запуске российского аналога Евровидения

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, каким будет российская версия "Евровидения".

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концерт

Сергей Жуков уверен, что талантливых людей вокруг очень много, каждый из которых имеет право найти свою сцену.

"Обещают, что к сентябрю Москва подготовит сцену для мирового шоу, и вернётся "Интервидение"!" — написал артист в социальных сетях.

Он отметил, что у данной идеи большая история. Идея международного песенного конкурса в России задумывалась ещё в 60-х годах 20 века.

В российском аналоге конкурса "Евровидение", по словам Жукова, будут задействованы 20 стран.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что в России запустят свой вариант конкурса "Евровидение".

Уточнения

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).



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