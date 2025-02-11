Сергей Жуков высказался о запуске российского аналога Евровидения

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, каким будет российская версия "Евровидения".
Сергей Жуков уверен, что талантливых людей вокруг очень много, каждый из которых имеет право найти свою сцену.
"Обещают, что к сентябрю Москва подготовит сцену для мирового шоу, и вернётся "Интервидение"!" — написал артист в социальных сетях.
Он отметил, что у данной идеи большая история. Идея международного песенного конкурса в России задумывалась ещё в 60-х годах 20 века.
В российском аналоге конкурса "Евровидение", по словам Жукова, будут задействованы 20 стран.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что в России запустят свой вариант конкурса "Евровидение".
Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.