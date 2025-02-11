Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Животное, которое никогда не грустит, – но есть секрет, о котором мало кто знает
США не будут покупать сектор Газа
Письмо от руки или печать на клавиатуре: споры учёных о том, что полезнее для мозга
Не дайте малине киснуть: проверенные советы для садоводов
Не тратьте деньги на химчистку: простые методы удаления пятен от вина
Производство молока, йогуртов и мороженого в России набирает обороты
Необычные достопримечательности штата Огайо, которые вас удивят
Стань Шварценеггером в свои 60 лет: как тренироваться без усталости в зрелом возрасте?
Парадокс Джевонса: ИИ делает нас зависимыми от ресурсов

Сергей Жуков высказался о запуске российского аналога Евровидения

0:51
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, каким будет российская версия "Евровидения".

Концерт
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концерт

Сергей Жуков уверен, что талантливых людей вокруг очень много, каждый из которых имеет право найти свою сцену.

"Обещают, что к сентябрю Москва подготовит сцену для мирового шоу, и вернётся "Интервидение"!" — написал артист в социальных сетях.

Он отметил, что у данной идеи большая история. Идея международного песенного конкурса в России задумывалась ещё в 60-х годах 20 века. 

В российском аналоге конкурса "Евровидение", по словам Жукова, будут задействованы 20 стран. 

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что в России запустят свой вариант конкурса "Евровидение".

Уточнения

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты
Шоу-бизнес
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты Аудио 
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
ГАЗ-24 Волга. Первый советский седан, ставший мечтой автолюбителей Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Последние материалы
Менять масло раз в 10 000 км — опасная привычка! Вот почему опытные водители делают это иначе
Добавьте характер интерьеру: способы создания и декора кирпичной стены
Акулы потеряли интерес к человеку: число нападений сократилось на 32%
Когда твоя собака выглядит, как коврик, но на деле – настоящий телохранитель
Миндальное или коровье? Диетолог назвала три важных преимущества веганского молока
Простой способ выбрать парфюм, который точно понравится
Кедровые орехи могут вызвать малоизвестный неприятный синдром, но есть способ их нейтрализовать
Куда толпа русских туристов поедет летом? Спрос на этот курорт подскочил в несколько раз
Цунами и землетрясения могут накрыть Турцию
Олимпиец стал президентом Федерации фигурного катания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.