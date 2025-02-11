Два нарцисса на грани развода: что творится между принцем Гарри и Меган Маркл

Герцог Сассекский и Меган Маркл состоят в браке почти семь лет. Их союз казался прочным, однако публика заговорила об их расставании. Что стало причиной таких слухов?
Принц Гарри и Меган Маркл не раз оказывались в центре скандалов, однако парочка всегда противостояла внешним атакам, сохраняя свой союз.
После переезда в США супругов ждали испытания в виде оторванности от семьи и друзей. Двум нарциссам непросто быть вместе.
Сейчас таблоиды заговорили о разводе парочки, которая пошла против всех условностей ради счастья быть вместе.
Как сообщает "Вечерняя Москва", слухи о расставании супругов связаны с выходом в свет новой книги Меган Маркл. По некоторым данным она называется "Жизнь после Гарри".
Само название наводит на мысль о том, что брак между беглым принцем и Маркл дал трещину. Меган якобы пытается опубликовать свой скандальный литературный труд.
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