Два нарцисса на грани развода: что творится между принцем Гарри и Меган Маркл

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Герцог Сассекский и Меган Маркл состоят в браке почти семь лет. Их союз казался прочным, однако публика заговорила об их расставании. Что стало причиной таких слухов?

Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл и Принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл не раз оказывались в центре скандалов, однако парочка всегда противостояла внешним атакам, сохраняя свой союз.

После переезда в США супругов ждали испытания в виде оторванности от семьи и друзей. Двум нарциссам непросто быть вместе.

Сейчас таблоиды заговорили о разводе парочки, которая пошла против всех условностей ради счастья быть вместе.

Как сообщает "Вечерняя Москва", слухи о расставании супругов связаны с выходом в свет новой книги Меган Маркл. По некоторым данным она называется "Жизнь после Гарри".

Само название наводит на мысль о том, что брак между беглым принцем и Маркл дал трещину. Меган якобы пытается опубликовать свой скандальный литературный труд.

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