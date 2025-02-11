Сергей Безруков высказался о работе с Олегом Стриженовым

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Актёр Сергей Безруков вспомнил, как снимался с народным артистом СССР Олегом Стриженовым.

Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Олег Стриженов

Сергей Безруков почтил память покойного Олега Стриженова, который скончался от инфаркта в возрасте 95 лет.

Он назвал Стриженова идеальным романтическим героем.

"В советские времена, когда учился мой отец, это был идеальный типаж, идеальное амплуа романтического героя. Его герой в "Сорок первом", его "Овод", — написала звезда сериала "Бригада" в социальных сетях.

Безруков рассказал, что лелеял мечту поработать со Стриженовым на одной съёмочной площадке.

В 1998 году ему представился такой случай. Он принял участие в съёмках картины "Вместо меня", где Стриженов пронзительно исполнил роль старика.

Актёр отметил, что Стриженов навсегда останется для него "глыбой" и непокорённой вершиной.

Уточнения

Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).



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