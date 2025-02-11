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Адвокат Добровинский высмеял Леди Гагу за обвинение Zivert в плагиате

0:54
Шоу-бизнес

Звёздный адвокат Александр Добровинский объяснил, грозит ли певице Zivert наказание после претензий звезды США Леди Гаги.

Певица Юлия Зиверт
Фото: https://vk.com/zivert_public by ВК-аккаунт Юлии Зиверт is licensed under public doman
Певица Юлия Зиверт

В Сети появились слухи о том, что певица Леди Гага обвинила в российскую певицу Zivert в плагиате клипа для бренда Tom Ford.

Эксперт отметил, что наличие плагиата не так просто доказать, тем более, что официально претензии не были озвучены.

Ранее сообщалось, что музыкальный критик объяснила, является ли новый хит Леди Гаги плагиатом песни Красной Шапочки.

Чтобы доказать воровство идей, требуется привлечь специалистов, а найденные улики должны быть неопровержимыми.

"Пока же эти обвинения выглядят смешно, несколько бредово и не делают никакой чести Леди Гаге", — цитирует слова адвоката Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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