Ирина Хакамада рассказала, как оставила без наследства внебрачную дочь мужа

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69-летняя Политик Ирина Хакамада рассказала о своих финансовых проблемах.

Фото: https://vk.com/irinakhakamada_official by ВК-аккаунт Ирины Хакамады is licensed under public doman Политик Ирина Хакамада

Ирине Хакамаде пришлось погашать гигантский долг покойного мужа Владимира Сиротинского, в размере 2,5 миллиона евро. От мужа у политика есть особенная дочь Мария.

После смерти Сиротинского Хакамада выяснила, что у мужа имелась ещё и внебрачная дочь.

Чтобы рассчитаться с долгами мужа, Хакамада была вынуждена продать неликвидную недвижимость супруга в Монако. Сделка вышла убыточной на 1 млн евро.

"Полученных денег мне хватило ровно, чтобы закрыть все долги. Я не рассчитывала на эти деньги, поэтому наследства ни у кого нет, в том числе и у внебрачной дочери мужа", — рассказала Ирина в эфире YouTube-шоу Вадима Бухкалова.

Уточнения

Ири́на Муцу́овна Хакама́да (род. 13 апреля 1955, Москва, СССР) — советский и российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая. Кандидат экономических наук.



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