Ирина Хакамада рассказала, как оставила без наследства внебрачную дочь мужа

69-летняя Политик Ирина Хакамада рассказала о своих финансовых проблемах.
Ирине Хакамаде пришлось погашать гигантский долг покойного мужа Владимира Сиротинского, в размере 2,5 миллиона евро. От мужа у политика есть особенная дочь Мария.
После смерти Сиротинского Хакамада выяснила, что у мужа имелась ещё и внебрачная дочь.
Чтобы рассчитаться с долгами мужа, Хакамада была вынуждена продать неликвидную недвижимость супруга в Монако. Сделка вышла убыточной на 1 млн евро.
"Полученных денег мне хватило ровно, чтобы закрыть все долги. Я не рассчитывала на эти деньги, поэтому наследства ни у кого нет, в том числе и у внебрачной дочери мужа", — рассказала Ирина в эфире YouTube-шоу Вадима Бухкалова.
Ири́на Муцу́овна Хакама́да (род. 13 апреля 1955, Москва, СССР) — советский и российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая. Кандидат экономических наук.
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