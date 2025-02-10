Случайно похороненный в пандемию певец Мьянма скончался по-настоящему

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Переживший ложные похороны певец Мьянма в эпоху пандемии коронавируса умер в реальности.

Фото: retas.de by Thomas Schoch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мьянма

От сердечного приступа умер популярный бирманский композитор и певец Наинг Мьянма. Творчество музыканта оказало огромное влияние на музыкальное сообщество государства. Он ушёл из жизни на 69-м году жизни.

Ранее Станислав Садальский высказался о смерти народного артиста СССР Олега Стриженова.

Наинг Мьянма является одной из выдающихся фигур музыкальной сцены Юго-Восточной Азии. Хит под названием Kabar Ma Kyay Bu стал визитной карточкой артиста.

Как сообщает "Царьград", В 2021 году сообщалось, что музыкант скончался после заражения коронавирусом. Однако выяснилось, что случайно похороненный артист хоть и перенёс COVID-19, но ему удалось выжить.

В 2025 году здоровье музыканта снова пошатнулось. Страдающий ишемией сердца, Наинг почувствовал внезапное недомогание и умер в стенах своего дома.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).



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