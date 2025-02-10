Стало известно, что Бузова сидит на белорусской колбасе

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заявление директора завода, выпускающего колбасу "вкусняшка Бузовой", привело потребителей колбасных изделий в ужас.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Глава Гродненского мясокомбината Олег Иванов заявил, что лучший ингредиент колбасы — это люди.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова кардинально сменила имидж после новости о женитьбе бывшего жениха.

Эти слова стали основой для многочисленных новостных заголовков, которые шокировали читателей. Заявление звучит двусмысленно.

Как сообщает argumenti.ru, Олег Иванов позже стал оправдываться и объяснять, что его слова значили на самом деле.

Ольга Бузова, имя которой используется в названии бренда, пока никак не отреагировала на вирусное интервью колбасного производителя.

Отбил ли заголовок у Ольги Бузовой любовь к колбасе белорусского производства, неизвестно.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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