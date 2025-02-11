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Алсу рассказала, как проведёт День всех влюбленных   

Шоу-бизнес

Певица Алсу объяснила, какие плану у неё на 14 февраля, в День всех влюблённых.

Певица Алсу
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman
Певица Алсу

Алсу поделилась планами на День всех влюбленных. Она рассказала, что её жизнь полностью посвящена работе.

Исполнительница хита "Зимний сон" рассказала, что ведёт активную подготовку к концерту и записи новых музыкальных композиций.

Артистка также занялась танцами, поэтому о свиданиях, по её словам, пока не идёт речи.

"Какая там личная жизнь, некогда вообще. Даже в День всех влюблённых у меня концерт в Баку, а не свидание", — рассказала поклонникам певица.

Ранее сообщалось, что певица Алсу увлеклась биатлоном после развода с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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