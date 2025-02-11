Алсу рассказала, как проведёт День всех влюбленных   

Певица Алсу объяснила, какие плану у неё на 14 февраля, в День всех влюблённых.
Алсу поделилась планами на День всех влюбленных. Она рассказала, что её жизнь полностью посвящена работе.
Исполнительница хита "Зимний сон" рассказала, что ведёт активную подготовку к концерту и записи новых музыкальных композиций.
Артистка также занялась танцами, поэтому о свиданиях, по её словам, пока не идёт речи.
"Какая там личная жизнь, некогда вообще. Даже в День всех влюблённых у меня концерт в Баку, а не свидание", — рассказала поклонникам певица.
Ранее сообщалось, что певица Алсу увлеклась биатлоном после развода с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.
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