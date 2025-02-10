На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Красноярске не смогли распродать все билеты на концерт Ярослава Дронова, известного, как певец Шаман.

Фото: https://t.me/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman Певец Шаман

Впервые в Красноярске не раскупили билеты на представление певца Шамана, которое состоится 10 февраля.

Ранее все концерты артиста проходили в городе при полном аншлаге.

Ранее певица Лолита Милявская сообщила о возобновлении гастролей после многочисленных срывов концертов в городах России.

Как сообщает prmira.ru со ссылкой на информацию сервиса "Яндекс Афиша" на шоу Дронова осталось в продаже 199 билетов.

Стоимость билета на концерт певца Шамана в партере составляет от 7 до 9,5 тысяч рублей. Именно в этом секторе зала остались нераскупленными билеты.

Самые дешёвые места стоимостью 3000 рублей ещё можно купить в боковом секторе зрительного зала.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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