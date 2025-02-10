Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний салат с колбасой исчезнет со стола первым — вот в чём секрет вкуса
Градиент или френч? Как выбрать маникюр, который не станет проблемой
Экономил на масле, пока не понял, почему двигатель стучит — узнайте, когда нельзя жадничать
Ваш подоконник снова, как новый: быстрое отбеливание без лишних хлопот
Перспективы потребительского кредитования — экономист дал рекомендации
Дональд Трамп не разрешит палестинцам вернуться в сектора Газа
Худеем не напрягаясь: эти повседневные занятия помогут быстро скинуть лишние кг
Многие едят голубику, не подозревая об опасности – вы тоже
Финансовый отчёт "Норникеля": уменьшение выручки и рост долга

На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты

1:00
Шоу-бизнес

В Красноярске не смогли распродать все билеты на концерт Ярослава Дронова, известного, как певец Шаман.

Певец Шаман
Фото: https://t.me/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman
Певец Шаман

Впервые в Красноярске не раскупили билеты на представление певца Шамана, которое состоится 10 февраля.

Ранее все концерты артиста проходили в городе при полном аншлаге.

Ранее певица Лолита Милявская сообщила о возобновлении гастролей после многочисленных срывов концертов в городах России.

Как сообщает prmira.ru со ссылкой на информацию сервиса "Яндекс Афиша" на шоу Дронова осталось в продаже 199 билетов.

Стоимость билета на концерт певца Шамана в партере составляет от 7 до 9,5 тысяч рублей. Именно в этом секторе зала остались нераскупленными билеты.

Самые дешёвые места стоимостью 3000 рублей ещё можно купить в боковом секторе зрительного зала.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Последние материалы
Проверяйте состав: разбираем, какие пищевые красители опасны
Катастрофа или природное чудо? На глазах у человечества может появиться новый вулкан
Вишня цвела, черешня радовала, но урожай достался дроздам — как этого избежать
Mercedes-Benz снимает A-Class с производства: спрос рухнул
Индия заявила о готовности покупать нефть в России
Помидоры творят волшебство: даже курильщики смогут сохранить здоровье лёгких
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Эти породы собак вас не послушают — упрямее кошек
Мягкий или твёрдый? Как определить спелость авокадо за секунды
Чистим плиту без химии: быстрый способ вернуть решётке блеск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.