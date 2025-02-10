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Илья Авербух трогательно поздравил с днём рождения Романа Костомарова

0:44
Шоу-бизнес

Фигурист Илья Авербух обратился к коллеге по спорту Роману Костомарову в день его рождения.

Фигурист Роман Костомаров
Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Романа Костомарова is licensed under public doman
Фигурист Роман Костомаров

Илья Авербух опубликовал в социальных сетях фото фигуриста Романа Костомарова с протезами.

"Друг мой, Роман Костомаров, с днём рождения тебя! Горжусь нашей дружбой! Счастлив, что могу обнимать тебя и восхищаться тобой!" — написал под снимком Авербух.

Спортсмен пожелал Костомарову сил и любви. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию исполнилось 48 лет.

Ранее Роман Костомаров высказался об Ольге Бузовой после участия звезды "Дома-2" в ледовом шоу.

Уточнения

Роман Сергеевич Костома́ров (род. 8 февраля 1977, Москва) — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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