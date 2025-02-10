Илья Авербух трогательно поздравил с днём рождения Романа Костомарова

Фигурист Илья Авербух обратился к коллеге по спорту Роману Костомарову в день его рождения.
Илья Авербух опубликовал в социальных сетях фото фигуриста Романа Костомарова с протезами.
"Друг мой, Роман Костомаров, с днём рождения тебя! Горжусь нашей дружбой! Счастлив, что могу обнимать тебя и восхищаться тобой!" — написал под снимком Авербух.
Спортсмен пожелал Костомарову сил и любви. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию исполнилось 48 лет.
Ранее Роман Костомаров высказался об Ольге Бузовой после участия звезды "Дома-2" в ледовом шоу.
Роман Сергеевич Костома́ров (род. 8 февраля 1977, Москва) — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.
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