Илья Авербух трогательно поздравил с днём рождения Романа Костомарова

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Фигурист Илья Авербух обратился к коллеге по спорту Роману Костомарову в день его рождения.

Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Романа Костомарова is licensed under public doman Фигурист Роман Костомаров

Илья Авербух опубликовал в социальных сетях фото фигуриста Романа Костомарова с протезами.

"Друг мой, Роман Костомаров, с днём рождения тебя! Горжусь нашей дружбой! Счастлив, что могу обнимать тебя и восхищаться тобой!" — написал под снимком Авербух.

Спортсмен пожелал Костомарову сил и любви. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию исполнилось 48 лет.

Ранее Роман Костомаров высказался об Ольге Бузовой после участия звезды "Дома-2" в ледовом шоу.

Уточнения

Роман Сергеевич Костома́ров (род. 8 февраля 1977, Москва) — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.





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