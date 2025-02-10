Лиза Арзамасова показала полугодовалую дочку Лию от Ильи Авербуха

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова отметила полгода со дня рождения дочки Лии.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman Актриса Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фото очаровательной дочки Лии от фигуриста Ильи Авербуха. В звёздной семье подрастает также трёхлетний сын Лёва.

"Великая дата! Нашей маленькой девочке сегодня полгода", — написала актриса под фото.

На снимке запечатлена милая девочка, закутанная на прогулку. У малышки из-под одежды видно только личико.

Подписчики принялись осыпать Лию Ильиничну комплиментами и поздравлениями.

Ранее фигурист Илья Авербух объяснил, за что любит Лизу Арзамасову.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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