Лиза Арзамасова показала полугодовалую дочку Лию от Ильи Авербуха

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова отметила полгода со дня рождения дочки Лии.
Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фото очаровательной дочки Лии от фигуриста Ильи Авербуха. В звёздной семье подрастает также трёхлетний сын Лёва.
"Великая дата! Нашей маленькой девочке сегодня полгода", — написала актриса под фото.
На снимке запечатлена милая девочка, закутанная на прогулку. У малышки из-под одежды видно только личико.
Подписчики принялись осыпать Лию Ильиничну комплиментами и поздравлениями.
Ранее фигурист Илья Авербух объяснил, за что любит Лизу Арзамасову.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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