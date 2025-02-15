Юрий Лоза раскритиковал бездумное строительство жилых многоэтажек в Москве

Певца Юрия Лозу удивили темпы строительства жилья в Москве на месте заводов.
Юрий Лоза отметил, что раньше жилые многоэтажки строили для рабочих вокруг заводов и мануфактур.
Певец наблюдает в Москве обратный процесс.
"Закрыли заводик или мануфактуру, а на этом месте тут же набабахали унылых многоэтажных коробок. Сдаётся мне, что для того и закрывали", — написал артист в социальных сетях.
Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что в районе, где он живёт, уже успели возвести два элитных жилых комплекса на месте строительной выставки и некого предприятия.
Артист признался, что "офонарел" от числа построенных домов, которые продаются оптом и в розницу.
Это удивило певца, так как ему известна статистика о том, что пятая часть новостроек пустует.
Ранее Мария Шукшина рассказала, какие новые объекты в Москве ей не нравятся.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
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