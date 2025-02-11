Юрия Лозу вывело из себя ТВ-шоу Маска

Певец Юрий Лоза поделился своим мнением о телевизионном шоу "Маска".
Юрий Лоза, который жаловался на то, что по телевизору нечего посмотреть, решил оценить популярное ТВ-шоу "Маска".
Автор и исполнитель хита "Плот" остался очень недоволен программой, которая вывела его из себя. Он предположил, что шоу создано для того, чтобы россияне могли избавляться от накопленных негативных эмоций.
"Посмотрел человек это шоу ростовых фигур, исплевался, выругался, и уже не так раздражает маленькая пенсия, проблемы ЖКХ и плохая экология", — написал под кадрами артист.
Лоза с ностальгией вспомнил далёкие времена, когда на экранах не показывали подобные передачи.
Ранее актёр Станислав Садальский высказался об увольнении Лолиты Милявской из шоу "СуперСтар".
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.
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