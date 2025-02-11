Прохор Шаляпин поделился пикантным снимком с отдыха с Алёной Блин: ты мой

Певец Прохор Шаляпин заинтриговал поклонников жаркой фотографией с пляжа.
Прохор Шаляпин продолжает эпатировать публику, отдыхая с некими загадочными женщинами.
Артист разместил в социальных сетях кадры, на котором греется на жарком солнце. Певец перевёл камеру и показал пятую точку своей спутницы.
Выпускник "Фабрики звёзд" объяснил, что отдыхает в компании блогера Алёны Жигаловой, известной как Алёна Блин.
Реакция Жигаловой не заставила себя долго ждать. Она отметилась под постом Прохора.
"Ты мой", — написала Алёна под кадрами.
Ранее певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обменялись трогательными признаниями с соцсетях.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
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