Прохор Шаляпин поделился пикантным снимком с отдыха с Алёной Блин: ты мой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин заинтриговал поклонников жаркой фотографией с пляжа.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин продолжает эпатировать публику, отдыхая с некими загадочными женщинами.

Артист разместил в социальных сетях кадры, на котором греется на жарком солнце. Певец перевёл камеру и показал пятую точку своей спутницы.

Выпускник "Фабрики звёзд" объяснил, что отдыхает в компании блогера Алёны Жигаловой, известной как Алёна Блин.

Реакция Жигаловой не заставила себя долго ждать. Она отметилась под постом Прохора.

"Ты мой", — написала Алёна под кадрами.

Ранее певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обменялись трогательными признаниями с соцсетях.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».



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