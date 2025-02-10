Леонид Агутин показал свою крутую дочку Лизу в день рождения девушки

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин трогательно поздравил дочь с днём рождения.

Фото: https://www.instagram.com/agutinleonid by Инстаграм Леонида Агутина is licensed under public doman Дочь певца Леонида Агутина

Леонид Агутин опубликовал в социальных сетях серию снимков, на которых запечатлена его дочь Елизавета от певицы Анжелики Варум. Девушке исполнилось 26 лет.

"Лиза, Елизавета, Лизон, Лизончик, с днём рождения, крутышка наша! Горжусь тобой хотя бы потому, что ты такой интересный человек. Любуюсь тобой", — написал под фото артист.

Агутин признался, что не может сдержаться от того, чтобы не хвастаться успехами дочери со всеми, кого встречает.

Он охарактеризовал наследницу, как взрослую, талантливую, сильную и нежную молодую женщину.

Певец призвал Лизу держаться и объяснил, что, несмотря на сложности, её ждёт много интересного.

Дочь Агутина и Варум живёт с юного возраста в США, работает официанткой и активно занимается музыкой.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.



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