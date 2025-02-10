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Рэпер Моргенштерн* свёл свои зловещие татуировки с лица

1:01
Шоу-бизнес

Проходящий лечение в рехабе рэпер Моргенштерн* избавился от сатанинских символов на лице.

Рэпер Моргенштерн
Фото: https://telegram.me/s/alisherhateu by Инстаграм рэпера Моргенштерна is licensed under public doman
Рэпер Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн* встал на путь исправления. 26-летний музыкант опубликовал в социальных сетях видео, на котором ему сводят зловещие татуировки с лица. Он решил удалить татуировки в виде трёх шестёрок на лбу и звезды на щеке.

"С чистого листа, с чистого лица", — написал под кадрами артист.

Моргенштерн* заподозрил, что все его неудачи в последнее время связаны с тем, что он отказался продлевать контракт с врагом рода человеческого. Он вспомнил, что ещё в подростковом возрасте хотел продать душу дьяволу в обмен на популярность.

Музыкант не теряет надежды вернуться к нормальной жизни, избавившись от пагубной зависимости от алкоголя.

Ранее юрист Екатерина Гордон публично обратилась к покаявшемуся Моргенштерну.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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