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Садальский высказался о смерти народного артиста СССР Олега Стриженова

1:07
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский отреагировал на новость о том, что в возрасте 95 лет ушёл из жизни артист Олег Стриженов.

Актёр Олег Стриженов
Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman
Актёр Олег Стриженов

Звезда фильмов "Овод", "Звезда пленительного счастья", "Белые ночи" и других картин Олег Стриженов скончался 9 февраля от инфаркта.

Садальский назвал Стриженова величайшим артистом мира. Актёр отметил, что народный артист СССР работал в редком амплуа "герой неврастеник".

Он рассказал, что за работой Стриженова наблюдал издали и с восхищением. Он напомнил, что женой Олега Алексндровича стала Лионелла Пырьева-Скирда, которая прожила с артистом 50 лет.

Лионелла, по словам Садальского, удивлялась, когда кто-то говорил о непростом характере артиста. Она рассказывала, что понимала мужа с полуслова, так как они были во многом похожи.

"Сегодня Лионелла осиротела! Прощай Великий артист, Лионелла, скорблю", — написал Станислав Юрьевич в социальных сетях.

Уточнения

Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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