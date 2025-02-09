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Лера Кудрявцева опровергла слухи о насилии: заявление ведущей

1:32
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не могла оставить без внимания ложные обвинения, которые появились в интернете. Ведущая эмоционально прокомментировала слухи о том, что якобы она ударила свою няню прямо при дочери.

Лера Кудрявцева
Фото: тг-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public domain
Лера Кудрявцева

История гласила, что Кудрявцева якобы так отреагировала на замечание сиделки, которая предложила ей не ругаться при ребёнке, и дала женщине пощёчину со словами "Знай свое место, дрянь!"

На эту нелепую информацию Лера отреагировала жестко. В своем Телеграм-канале она заявила:

"Это какой-то инфернальный писец. И смех, и грех, хотя смешного здесь мало.

1. При ребенке я никогда не ругаюсь.

2. Нянь я своих люблю и очень ценю (так было всегда)

3. Я даже голос не повышаю никогда, ни на ребенка, ни уж тем более людей, которые со мной работают".

Ведущая подчеркнула, что в последнее время она привыкла к разного рода слухам, но есть такие абсурдные вымыслы, которые не может просто игнорировать. Кудрявцева объявила, что будет бороться с клеветой в суде, заявив, что "ждите исков и судов, господа нехорошие".

Кроме того, Лера подчеркнула, что она никогда не использует нецензурную лексику в присутствии дочери и всегда с уважением относится к своим няням. Эта информация сильно задела её, ведь такие слухи могут пагубно сказаться на репутации, особенно когда речь идет о воспитании ребёнка.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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