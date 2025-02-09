Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученый смоделировал падение кошки: результаты удивляют
Телепортации быть! Квантовый секрет перемещения в пространстве
Грамотное освещение и шкафы до потолка: оптимальное использование пространства на маленькой кухне
Какие 4 знака зодиака изменят свою жизнь в феврале? Узнайте, что их ждет
Загадка кошачьей шерсти: зачем она на самом деле нужна
Как цветы могут испортить ваш урожай: опасные сочетания на грядках
Как избавиться от мокрицы на огороде: 4 простых метода
Турция будет бороться с теневым сектором бизнеса: не оставим без внимания ни одного налогоплательщика
Закрытая страна открывает двери: экскурсии по Северной Корее

Он задохнется от жадности, ненасытный, - так охарактеризовал Иосиф Пригожин экс-супруга Валерии

2:37
Шоу-бизнес

С момента развода Валерии с продюсером Александром Шульгиным прошло много лет, но он продолжает преследовать её, мешая даже сейчас. Муж певицы, Иосиф Пригожин, не скрывает своего негодования по поводу поведения Шульгина и говорит, что тот — настоящий паразит, который не перестаёт пакостить Валерии на каждом шагу.

Иосиф Пригожин и Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин и Валерия

«Шульгин такие суммы выставляет за авторство, не написав при этом полностью ни одну песню! Все делает исподтишка: гадит, гадит, гадит. Всячески мешал выпускать Валерии трибьют. Что он вытворяет — уму непостижимо. У нас терпение чрезмерное.

Вот заставить бы его сдать экзамен на то, как он написал песни, тогда бы мы посмотрели, на что этот засранец способен. Ни копейки не платит Валерии исполнительских, пользуется ее именем. Она поддерживает эти песни, везде их поет. А он всю недвижимость забрал у нее и продолжает. Все хавает и хавает. Задохнется когда-нибудь от своей жадности. Ненасытный», — возмущается продюсер. В ответ на её успехи и труд Шульгин не оставляет её в покое и продолжает выжимать деньги, даже за исполнение её же песен.

Пригожин подчеркивает, что Валерия сейчас работает исключительно на себя и ничем не должна своему бывшему мужу. Всё, что она зарабатывает, остаётся у неё, в отличие от прежних браков, когда она была использована и обманута. Своего рода издевательство — Шульгин, как только Валерия исполнила песню на шоу, сразу требовал миллион, при этом все деньги оставались у него. Он продолжает использовать её творчество, абсолютно не беспокоясь о её правах.

При этом, в личной жизни Валерия также стала жертвой абьюза. Она рассказывала, как Шульгин изолировал её от друзей и семьи, лишил всякой поддержки, и в какой-то момент она осознала, что осталась совсем одна.

«Единственный человек, с кем я тогда контактировала — мой бывший муж. Он быстро изолировал меня от прошлой жизни — от всех друзей, родственников. Просто отсек все, что мне было дорого. Это происходило постепенно. Не сразу. В какой-то момент я поняла — у меня же вообще никого нет», — рассказывает Валерия.

Однако, после развода с ним, певица встретила Иосифа Пригожина, который стал для неё надёжной опорой, в отличие от её предыдущего мужа.

Уточнения

Александр Валерьевич Шульгин (род. 25 августа 1964, Иркутск) — российский композитор и автор песен, продюсер, предприниматель.

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом?
Еда и рецепты
Лонг блэк: что за новый кофе, который уже стал хитом? Аудио 
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги
Недвижимость
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги Аудио 
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Последние материалы
Опасная привычка: чем грозит мытье мяса и яиц перед готовкой
Лера Кудрявцева опровергла слухи о насилии: заявление ведущей
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хитрый рецепт пышных пончиков: что добавляют в тесто вместо молока и кефира
Впервые в истории — человечество смогло определить точный пол предка человека
Преимущества дешёвых свадебных платьев, о которых никто не говорит
Станислав Садальский раскрыл две причины смерти Юрия Шатунова
Он задохнется от жадности, ненасытный, - так охарактеризовал Иосиф Пригожин экс-супруга Валерии
Что делать, если у вашей собаки аллергия: простые решения для комфорта питомца
Туристы из России и стран СНГ активно выбирают белорусские курорты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.