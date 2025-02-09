Он задохнется от жадности, ненасытный, - так охарактеризовал Иосиф Пригожин экс-супруга Валерии

2:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

С момента развода Валерии с продюсером Александром Шульгиным прошло много лет, но он продолжает преследовать её, мешая даже сейчас. Муж певицы, Иосиф Пригожин, не скрывает своего негодования по поводу поведения Шульгина и говорит, что тот — настоящий паразит, который не перестаёт пакостить Валерии на каждом шагу.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин и Валерия

«Шульгин такие суммы выставляет за авторство, не написав при этом полностью ни одну песню! Все делает исподтишка: гадит, гадит, гадит. Всячески мешал выпускать Валерии трибьют. Что он вытворяет — уму непостижимо. У нас терпение чрезмерное.

Вот заставить бы его сдать экзамен на то, как он написал песни, тогда бы мы посмотрели, на что этот засранец способен. Ни копейки не платит Валерии исполнительских, пользуется ее именем. Она поддерживает эти песни, везде их поет. А он всю недвижимость забрал у нее и продолжает. Все хавает и хавает. Задохнется когда-нибудь от своей жадности. Ненасытный», — возмущается продюсер. В ответ на её успехи и труд Шульгин не оставляет её в покое и продолжает выжимать деньги, даже за исполнение её же песен.

Пригожин подчеркивает, что Валерия сейчас работает исключительно на себя и ничем не должна своему бывшему мужу. Всё, что она зарабатывает, остаётся у неё, в отличие от прежних браков, когда она была использована и обманута. Своего рода издевательство — Шульгин, как только Валерия исполнила песню на шоу, сразу требовал миллион, при этом все деньги оставались у него. Он продолжает использовать её творчество, абсолютно не беспокоясь о её правах.

При этом, в личной жизни Валерия также стала жертвой абьюза. Она рассказывала, как Шульгин изолировал её от друзей и семьи, лишил всякой поддержки, и в какой-то момент она осознала, что осталась совсем одна.

«Единственный человек, с кем я тогда контактировала — мой бывший муж. Он быстро изолировал меня от прошлой жизни — от всех друзей, родственников. Просто отсек все, что мне было дорого. Это происходило постепенно. Не сразу. В какой-то момент я поняла — у меня же вообще никого нет», — рассказывает Валерия.

Однако, после развода с ним, певица встретила Иосифа Пригожина, который стал для неё надёжной опорой, в отличие от её предыдущего мужа.

Уточнения

Александр Валерьевич Шульгин (род. 25 августа 1964, Иркутск) — российский композитор и автор песен, продюсер, предприниматель.



Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».



Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.