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Что будет с принцем Гарри в Америке? Заявление Трампа и новые слухи

2:26
Шоу-бизнес

В последние годы вопрос о возможной депортации принца Гарри стал активно обсуждаться в США. В 2020 году, отказавшись от королевских обязанностей, принц Гарри переехал в Америку вместе с женой, Меган Маркл. После выхода автобиографии в 2023 году, в которой он признался в употреблении наркотиков в подростковом возрасте и позже, появились сомнения относительно легальности его визы.

Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Londisland - YouTube, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Принц Гарри и Меган Маркл

Реакция общественности на признания Гарри

После публикации книги Гарри, его признания вызвали вопросы у общественников. Как британский наследник, употребляющий запрещённые вещества, получил визу в США? Многие из них начали высказывать предположения, что он мог незаконно оформить документы.

Дональд Трамп и его позиция

Зимой 2024 года, когда Дональд Трамп вновь занял пост президента США, в интернете снова начали обсуждать последствия политических изменений для принца Гарри. Однако сам Трамп выразил своё сочувствие герцогу Сассекскому и отметил, что не планирует выдворять его из страны.

«Я не хочу этого делать. Пусть он остаётся. У него и так достаточно проблем с женой», — прокомментировал Трамп, добавив, что ему жалко принца из-за трудных отношений с Меган.

Влияние Меган Маркл на жизнь Гарри

Несмотря на постоянные слухи о разводе, принц Гарри утверждает, что их с Меган отношения в полном порядке. Он отмечает, что слухи о разрыве происходят настолько часто, что их трудно отслеживать. «Мы переезжаем и покупаем дома, разводимся и снова собираемся. Мы просто игнорируем это, а жаль людей, которые верят в эти истории», — делится принц Гарри.

Королевский биограф Том Бауэр высказывает мнение, что именно Меган Маркл играет ключевую роль в том, что Гарри остаётся в США. По его мнению, герцогиня имеет гораздо больше возможностей в Америке, чем в Великобритании, где её отношения с королевской семьёй всегда были натянутыми. Бауэр предполагает, что для Меган Лондон был просто временным этапом, а возвращение в Великобританию, с её традициями и ограничениями, едва ли было бы желанным.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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