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Актёр Владимир Сычёв осудил Тимура Родригеза, бросившего жену по телефону: так вообще не делают

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Владимир Сычёв высказал мнение, что шоумен Тимур Родригез поступил нечестно по отношению к своей бывшей супруге, сообщив ей о расставании по телефону.

Тимур Родригез
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тимур Родригез

В эфире программы "Миллион вопросов" с Дмитрием Дибровым Владимир Сычёв подчеркнул, что важно честно смотреть в глаза человеку, которого любишь. Особенно если мужчина уверен, что все годы, проведённые вместе, были не напрасны.

Владимир Сычёв рассказал свою историю любви и сообщил, что находится в браке уже 25 лет. По его словам, они с женой не раз оказывались на грани развода, но всегда понимали, что не смогут жить друг без друга.

"Конечно, кризисы в отношениях бывают — через три, пять, семь лет… Они неизбежны. И иногда я удивляюсь, как мы смогли продержаться вместе столько лет. Но мы прошли этот путь вместе, и он стоил того", — сказал Владимир Сычёв.

Тимур Родригез признался, что позвонил жене и сообщил о расставании, когда осознал, что хочет начать новые отношения. В настоящее время он встречается с актрисой Катей Кабак.

Ранее вдова Владимира Лёвкина поделилась своими мыслями о том, чувствовал ли артист приближение смерти.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен. 

Влади́мир Влади́мирович Сычёв (род. 6 июня 1971, Москва) — советский и российский актёр кино и телевидения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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