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Вдова Владимира Лёвкина раскрыла, чувствовал ли артист приближение смерти

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова бывшего солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина, Марина, в программе "Прямой эфир" рассказала, что её супруг не чувствовал приближения смерти.

Марина Лёвкина
Фото: youtube.com by канал Не принято обсуждать, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марина Лёвкина

Марина Лёвкина убеждена, что если бы у артиста было предчувствие скорой кончины, он обязательно бы позвонил ей и признался в любви.

"Если бы он что-то предчувствовал, то обязательно бы поговорил со мной, сказал: "Я тебя люблю, прости меня за всё, береги дочь". Хотя я не знаю, что говорят в таких случаях… Но не было последнего "прости", последнего разговора", — поделилась своими мыслями вдова артиста.

По её словам, она начала что-то понимать, когда ей сообщили о переводе музыканта в реанимацию. В тот период знакомые пытались убедить её, что ситуация стабилизируется.

При этом Марина Лёвкина никого не винит в смерти мужа, так как считает, что на всё воля Божья.

Ранее Ольга Серябкина рассказала об увлечении своего трёхлетнего сына.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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