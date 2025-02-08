Ольга Серябкина раскрыла увлечение трёхлетнего сына Луки

Певица и бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась с журналистами интересным увлечением своего трёхлетнего сына Луки.
На красной дорожке Big Love Show 2025 она продемонстрировала фотоаппарат, которым пользуется мальчик, и рассказала, что он любит фотографировать всё, что его окружает.
"Это мой домашний фотоаппарат. Лука сейчас фотографирует буквально всё, что видит. Кстати, он начал снимать и видео. Просто это единственный гаджет, который я ему даю", — рассказала Ольга.
Напомним, что Ольга Серябкина родила сына Луку от своего супруга Георгия Начкебия в ноябре 2021 года.
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Ольга Юрьевна Серябкина (род. 12 апреля 1985, Москва), также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, поэтесса, актриса и телеведущая.
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