Ольга Серябкина раскрыла увлечение трёхлетнего сына Луки

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась с журналистами интересным увлечением своего трёхлетнего сына Луки.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Серябкиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Серябкина

На красной дорожке Big Love Show 2025 она продемонстрировала фотоаппарат, которым пользуется мальчик, и рассказала, что он любит фотографировать всё, что его окружает.

"Это мой домашний фотоаппарат. Лука сейчас фотографирует буквально всё, что видит. Кстати, он начал снимать и видео. Просто это единственный гаджет, который я ему даю", — рассказала Ольга.

Напомним, что Ольга Серябкина родила сына Луку от своего супруга Георгия Начкебия в ноябре 2021 года.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт не пригласила Блейк Лайвли на Супербоул.

Уточнения

Ольга Юрьевна Серябкина (род. 12 апреля 1985, Москва), также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, поэтесса, актриса и телеведущая.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.