Чичерина предложила способ честного отбора участников на Интервидение: время фальшивых артистов пора заканчивать

Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина выступила с предложением использовать технологии искусственного интеллекта для проведения честного отбора участников на конкурс "Интервидение".
В беседе с "Абзацем" певица отметила, что такой подход позволит избежать возможных подтасовок. Кроме того, использование ИИ откроет новые имена на российской эстраде.
Чичерина подчеркнула, что в нашей стране много талантливых людей, в том числе среди тех, кто находится на передовой, но их не слышат из-за того, что музыкальные площадки работают в ручном режиме.
"...нет естественной конкуренции, нам показывают только тех, кого хотят видеть частные владельцы радиостанций, интернет-площадок и телевидения. Пришло время подключить ИИ к отбору, чтобы обман был невозможен..." — отметила артистка.
Она также указала на наиболее серьезные проблемы отечественного шоу-бизнеса, среди которых — кумовство и бытовая коррупция.
Ранее отец Яниса Тиммы рассказал о неподобающем поведении Анны Седоковой.
Ю́лия Дми́триевна Чиче́рина (род. 7 августа 1978, Свердловск) — российская рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен. Заслуженная артистка Российской Федерации (2022).
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