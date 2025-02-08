Чичерина предложила способ честного отбора участников на Интервидение: время фальшивых артистов пора заканчивать

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина выступила с предложением использовать технологии искусственного интеллекта для проведения честного отбора участников на конкурс "Интервидение".

Фото: commons.wikimedia.org by Lestat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Микрофон

В беседе с "Абзацем" певица отметила, что такой подход позволит избежать возможных подтасовок. Кроме того, использование ИИ откроет новые имена на российской эстраде.

Чичерина подчеркнула, что в нашей стране много талантливых людей, в том числе среди тех, кто находится на передовой, но их не слышат из-за того, что музыкальные площадки работают в ручном режиме.

"...нет естественной конкуренции, нам показывают только тех, кого хотят видеть частные владельцы радиостанций, интернет-площадок и телевидения. Пришло время подключить ИИ к отбору, чтобы обман был невозможен..." — отметила артистка.

Она также указала на наиболее серьезные проблемы отечественного шоу-бизнеса, среди которых — кумовство и бытовая коррупция.

Ранее отец Яниса Тиммы рассказал о неподобающем поведении Анны Седоковой.

Уточнения

Ю́лия Дми́триевна Чиче́рина (род. 7 августа 1978, Свердловск) — российская рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен. Заслуженная артистка Российской Федерации (2022).





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