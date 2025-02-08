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Отец Яниса Тиммы рассказал о неподобающем поведении Анны Седоковой

1:20
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отец Яниса Тиммы, Райтис, поделился с NEWS.RU воспоминаниями о том, как певица Анна Седокова пыталась создать разлад между баскетболистом и его кровными родственниками во время их брака.

Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова и Янис Тимма

По словам Райтиса, однажды певица устроила истерику из-за того, что Янис проводил время со своим родным сыном Кристианом. Она была возмущена тем, что её супруг уделяет внимание не ей, а другому человеку.

Также Райтис рассказал, что в другой раз Аусма вместе с внуком Кристианом прилетела в Майами, где в тот момент находились Янис Тимма с Анной Седоковой.

"Аусма мне потом рассказывала, что сварила на завтрак кашу для всех. Седокова сказала, что каша невкусная, и начала ругаться. Анна предложила Янису выбрать: "или я, или твоя мать". И Янис, представляете, снял для Аусмы номер в отеле и отправил её туда, чтобы она не раздражала Анну", — уточнил Тимма-старший.

При этом маленький сын баскетболиста Кристиан оказался во временном детском саду, хотя ещё плохо говорил даже на родном языке.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, как ей приходится отбиваться от просьб детей выдать деньги на карманные расходы.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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