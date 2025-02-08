Отец Яниса Тиммы рассказал о неподобающем поведении Анны Седоковой

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Отец Яниса Тиммы, Райтис, поделился с NEWS.RU воспоминаниями о том, как певица Анна Седокова пыталась создать разлад между баскетболистом и его кровными родственниками во время их брака.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

По словам Райтиса, однажды певица устроила истерику из-за того, что Янис проводил время со своим родным сыном Кристианом. Она была возмущена тем, что её супруг уделяет внимание не ей, а другому человеку.

Также Райтис рассказал, что в другой раз Аусма вместе с внуком Кристианом прилетела в Майами, где в тот момент находились Янис Тимма с Анной Седоковой.

"Аусма мне потом рассказывала, что сварила на завтрак кашу для всех. Седокова сказала, что каша невкусная, и начала ругаться. Анна предложила Янису выбрать: "или я, или твоя мать". И Янис, представляете, снял для Аусмы номер в отеле и отправил её туда, чтобы она не раздражала Анну", — уточнил Тимма-старший.

При этом маленький сын баскетболиста Кристиан оказался во временном детском саду, хотя ещё плохо говорил даже на родном языке.

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Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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