Самойлова отбивается от просьб детей выдать карманные деньги: мы по уши в долгах

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Блогерша Оксана Самойлова в своём личном блоге рассказала, как ей нелегко даётся отказ детям в карманных деньгах.

Фото: Telegram-канал Оксаны Самойловой is licensed under public domain Оксана Самойлова

Супруга рэпера Джигана поделилась скриншотом переписки с дочерью Леей, которая попросила у неё денег.

"Нет, я тебе вчера давала деньги. Лея, отстань. Мы и так по уши в долгах, с того года ещё долг висит", — написала она.

Однако Лея не сдалась без боя и использовала свой творческий потенциал. Она исполнила песню со словами "Мама, ты самая лучшая" и пообещала помогать маме по дому.

В итоге Оксана Самойлова сдалась. Она призналась, что её дочь записана в телефоне как "микрозаймы", потому что она не может устоять перед её артистизмом.

Ранее дочь Любови Успенской рассказала о мужчине, который в неё влюблён.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.



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