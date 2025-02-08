Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худшие советы из соцсетей: дизайнеры в ужасе от этих трендов
Чувствуете раздражение по мелочам: узнайте, как вернуть эмоциональный баланс
Ледники тают, и вот к чему это уже привело — уникальное явление зафиксировано
Верните ногтям гладкость и здоровье: простой способ справиться с бороздками
Пальмы не обещаем, но айва и грецкий орех в вашем саду — это уже реальность: выращивание в средней полосе
Ford запатентовал систему автоматического открытия дверей
Неполадки PlayStation Network: проблемы подключения
26-летняя американка попала в больницу из-за одной безобидной ночной привычки
Почему запчасти для немецких автомобилей подорожали больше всего на рынке

Регина Тодоренко откровенно рассказала, как изменилась за годы брака с Владом Топаловым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге поделилась, как за время брака с певцом Владом Топаловым сильно изменилась. Она рассказала, что когда они только познакомились, ей хотелось приручить и одомашнить его.

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Регины Тодоренко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко и Влад Топалов

По словам артистки, только спустя пару лет она осознала, что они не на арене и не должны ни с кем сражаться.

"Важно просто уметь слышать и уважать мнение любимого человека, даже если они расходятся", — отметила телеведущая.

Регина Тодоренко также подчеркнула, что ей нравится наблюдать, каким отцом становится её муж. Он не навязывает детям своих ожиданий, что делает его образцом для подражания. Артистка назвала супруга своей опорой и отметила его глубокий подход к воспитанию.

Влад Топалов, в свою очередь, ответил на сообщение супруги и признался, что именно она подаёт ему правильный пример родительства.

Ранее актёр Сергей Городничий объяснил, почему Юра Борисов не заслуживает "Оскара".

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен. Солист группы «Smash!!».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Авто
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь Аудио 
Популярное
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения

Увлажнение кожи пяток — важный этап ухода за ногами, особенно если кожа становится сухой и грубой.

Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Последние материалы
Таблетка молодости: действительно ли NMN продлевает жизнь
Волосы выпадают больше обычного? Эти анализы помогут узнать причину
Чем короче приготовление, тем больше пользы: как не испортить овощи
Этот скутер знали все: и теперь он снова в продаже
В отпуск и обратно без неприятностей: как не подхватить опасную инфекцию на отдыхе
Наклонный потолок портит интерьер? Эти 20 идей спасут ваш дом
Хотите быстрый результат? Выбираем правильный вид кардио без вреда здоровью
Сможет ли Цзилинь возродить "ржавый пояс" Китая?
Актёр Городничий объяснил, почему Борисов не заслуживает престижной кинопремии
Хотите долговечный ремонт: узнайте, почему серая затирка лучше белой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.