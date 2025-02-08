Регина Тодоренко откровенно рассказала, как изменилась за годы брака с Владом Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге поделилась, как за время брака с певцом Владом Топаловым сильно изменилась. Она рассказала, что когда они только познакомились, ей хотелось приручить и одомашнить его.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Регины Тодоренко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регина Тодоренко и Влад Топалов

По словам артистки, только спустя пару лет она осознала, что они не на арене и не должны ни с кем сражаться.

"Важно просто уметь слышать и уважать мнение любимого человека, даже если они расходятся", — отметила телеведущая.

Регина Тодоренко также подчеркнула, что ей нравится наблюдать, каким отцом становится её муж. Он не навязывает детям своих ожиданий, что делает его образцом для подражания. Артистка назвала супруга своей опорой и отметила его глубокий подход к воспитанию.

Влад Топалов, в свою очередь, ответил на сообщение супруги и признался, что именно она подаёт ему правильный пример родительства.

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Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.



Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен. Солист группы «Smash!!».





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