Александр Буйнов признался, что помогает ему чувствовать себя моложе своих лет

Александр Буйнов скоро отметит свой 75-летний юбилей. Певец не только молод душой, но и находится в отличной физической форме. Он рассказал mk.ru, что помогает ему поддерживать бодрость духа и здоровье.
Для Буйнова важное значение имеет движение. Он ведёт активный образ жизни, с ним всегда происходит что-то яркое и интересное.
"Временами меня закидывает в пионерский лагерь, временами — в комсомол. Могу сказать точно: умудрённым жизнью и опытом дедушкой я себя не ощущаю. Это само собой как-то происходит: и здесь (в голове), и здесь (в сердце). Я вообще не люблю сидеть на месте. Не зря же в народе говорят, что движение — это жизнь. Для меня это так и есть", — поделился Буйнов.
Также артист успокоил своих поклонников, которые переживают из-за слухов о серьёзных проблемах с его здоровьем. По словам Буйнова, подобные сплетни распускают недоброжелатели.
Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии «Единая Россия».
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