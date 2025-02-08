58-летняя Татьяна Овсиенко раскрыла секрет стройности

Певица Татьяна Овсиенко поделилась, что для поддержания формы она придерживается принципов раздельного питания. В беседе с mk. ru она рассказала, что уже много лет внимательно следит за своим рационом.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Беларусь 1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Овсиенко

Исполнительница уверена, что занятия в спортзале необходимы, однако в настоящее время врачи запретили ей заниматься фитнесом.

Бывшая солистка "Миража" призналась, что исключает жирную и вредную пищу из своего рациона. Однако, несмотря на это, она почти регулярно ест по ночам из-за напряжённого рабочего графика.

"У меня неординарный рабочий день. Среди ночи, когда все мысли улягутся, я иду к холодильнику. Когда всё это отходит, хочется кушать", — поделилась Овсиенко.

В прошлом году певица опровергла слухи об алкоголизме, но призналась, что с 1989 года у неё есть проблемы со спиной.

Ранее жена Олега Стриженова рассказала, почему артист оказался в больнице.

Уточнения

Татья́на Никола́евна Овсие́нко (род. 22 октября 1966, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская певица. Одна из солисток группы «Мираж» (1988—1990), известна благодаря своей сольной карьере.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.