58-летняя Татьяна Овсиенко раскрыла секрет стройности

Певица Татьяна Овсиенко поделилась, что для поддержания формы она придерживается принципов раздельного питания. В беседе с mk. ru она рассказала, что уже много лет внимательно следит за своим рационом.
Исполнительница уверена, что занятия в спортзале необходимы, однако в настоящее время врачи запретили ей заниматься фитнесом.
Бывшая солистка "Миража" призналась, что исключает жирную и вредную пищу из своего рациона. Однако, несмотря на это, она почти регулярно ест по ночам из-за напряжённого рабочего графика.
"У меня неординарный рабочий день. Среди ночи, когда все мысли улягутся, я иду к холодильнику. Когда всё это отходит, хочется кушать", — поделилась Овсиенко.
В прошлом году певица опровергла слухи об алкоголизме, но призналась, что с 1989 года у неё есть проблемы со спиной.
Ранее жена Олега Стриженова рассказала, почему артист оказался в больнице.
Татья́на Никола́евна Овсие́нко (род. 22 октября 1966, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская певица. Одна из солисток группы «Мираж» (1988—1990), известна благодаря своей сольной карьере.
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