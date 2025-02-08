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Подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* предложили использовать для детского дома

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил использовать подмосковный замок в деревне Грязь, который принадлежит певице Алле Пугачёвой и юмористу Максиму Галкину* (признан в РФ иноагентом), для государственных нужд.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Соседов считает, что народная артистка СССР вряд ли вернётся в Россию, поэтому её недвижимость можно отдать под детский дом или библиотеку.

"Какой смысл в этом огромном и пустом замке, который никому сегодня не нужен, а территорию занимает? Тогда либо детям отдать, либо стереть с лица земли", — цитирует его издание REGIONS.

Соседов сомневается, что найдётся покупатель на замок, который, по информации СМИ, уже обветшал и покрылся плесенью. Телеведущий отметил, что требуется немалая сумма для ремонта здания.

В заключение он подчеркнул, что ни разу не видел дом Пугачёвой, но уверен, что даже она сама не захочет жить в особняке, который "трещит по швам".

Ранее Анна Седокова рассказала, почему решила вернуться в реалити-проект.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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