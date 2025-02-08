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Анна Седокова раскрыла, почему решила вернуться в реалити-шоу на выживание

1:24
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова в личном Telegram-канале поделилась историей о том, как согласилась участвовать в реалити-шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" и почему её не было в первом выпуске.

Анна Седокова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

По словам Анны, главной причиной, по которой она согласилась на участие, была уверенность, что "всё будет по-другому". Она даже нашла человека, с которым могла бы оставить своего семилетнего сына Гектора на неопределённый срок.

Когда Седокова и другие участники шоу уже сидели в аэропорту, она заметила свою давнюю соперницу Надежду Сысоеву, из-за которой её выгнали из проекта "Выжить в Дубае". Увидев её, Анна почувствовала панику и передумала садиться в самолёт.

"И тут заходит Надя, и меня начинает накрывать паническая атака (тогда я думала, что о них что-то знаю, глупая). Мы идём на посадку. И мне звонит в слезах сын: "Мама, не улетай". И я подъезжаю к самолёту и просто не захожу в него", — пояснила артистка.

После этого у Анны было несколько дней, когда она не отвечала на звонки от продюсеров шоу. Однако позже ей прислали видео с горами, и она решила бороться со своими страхами.

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Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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