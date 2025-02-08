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Без шуток про Россию и фамильярности: Гудков повысил гонорар за корпоративы

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Александр Гудков увеличил гонорар за выступления на частных мероприятиях до 2,5 миллиона рублей, сообщает Mash.

Александр Гудков
Фото: youtube.com by канал Елизавета Варвара Аранова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Гудков

После годового перерыва в выступлениях шоумен готов вернуться на сцену. Однако он не будет исполнять пародию "Я узкий" и шутить на тему России.

За указанную цену Гудков готов выступать в течение пяти часов. В его райдере указаны чай, кофе, "Ессентуки № 17", сухое вино, шампанское, сыр, фрукты и лосось с овощами на гриле.

Александр Гудков просит заказчика предоставить ему автомобиль Mercedes S 222 с молчаливым водителем и визажиста. Он также ожидает, что с ним будут общаться "без фамильярности".

Отмечается, что юморист окончательно определился с местом жительства после того, как на некоторое время уезжал из России после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее звезда сериала "Холоп" рассказала о трудностях развода.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Гудко́в (род. 24 февраля 1983, Ступино, Московская область) — российский актёр, юморист, телеведущий, шоумен, сценарист, видеоблогер и актёр озвучания и дубляжа. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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