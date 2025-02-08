Актриса Ольга Дибцева рассказала о трудностях развода: пришлось наступать на горло своей гордыне

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Актриса и звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева поделилась своими переживаниями о разводе с первым мужем Романом Бочаровым, который стал для неё очень сложным, в том числе и из-за раздела имущества.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Дибцевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Дибцева

Пара рассталась в 2023 году после пяти лет брака. Ольга Дибцева рассказала, что ей пришлось преодолеть свои эмоции и гордость, чтобы найти общий язык с бывшим супругом.

"Развод был очень тяжёлый и нереально сложно было налаживать отношения. Плюс у нас раздел имущества тоже дико трудный. Пришлось очень много наступать на горло своей гордыне и эмоциям. Правда в том, что, когда есть ребёнок, вы связаны на всю жизнь", — призналась Дибцева.

Сейчас актриса счастлива в браке со своим вторым супругом Евгением. У них есть общая дочь, а также у Ольги подрастает наследница Серафима от первого брака.

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Уточнения

О́льга Никола́евна Ди́бцева (род. 25 июня 1986, Ленинград, СССР) — российская актриса кино и телевидения, кинорежиссёр и сценарист.



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